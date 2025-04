Hannes Jaenicke im Interview über seine Rolle im "Amsterdam-Krimi"

Auch in den neuen Filmen werden Themen mit einer internationalen Dimension sehr spannend und auch emotional erzählt. Worum geht es in den neuen Fällen?

Ich hätte mir keinen perfekteren Partner für unserer Reihe ausdenken können, weder was sein Talent noch seine Person betrifft. Fedja ist in meinen 45 Berufsjahren einer der ganz wenigen Kollegen, mit denen ich auch privat Zeit verbringe. Und für das gesamte Team gilt, dass es ein absolutes Vergnügen ist, mit Niederländern zusammenarbeiten zu dürfen.

Sie sind für die Dreharbeiten der Krimis öfters in Amsterdam, was können wir von den Niederländern lernen?

Theoretisch unglaublich viel. Das fängt bei Gelassenheit, Humor und Laissez-faire an und hört bei Stadtplanung und Tempo-Limit nicht auf. Aber wir Deutschen sind immer noch so mit uns selbst beschäftigt, dass wir gar keine Zeit haben nach dem „Learning from the best“-Prinzip vorzugehen. Insofern genieße ich jeden Tag, den ich in Amsterdam arbeiten darf und wundere mich, dass wir uns manche Dinge nicht einfach bei den Niederländern abgucken.