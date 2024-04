"Mord mit Aussicht"-Star Katharina Wackernagel im Interview: „An die Stelle von Skepsis ist Vorfreude getreten“

Katharina Wackernagel: Ja, total. Die Zuschauer waren natürlich am Anfang skeptisch, ob wir das Niveau der alten Serie überhaupt halten können. Aber es war von der ersten Folge an sehr erfolgreich.

Katharina Wackernagel: Das ist richtig. Wir haben einen anderen Ansatz. Das ist aber auch sehr wichtig, wenn man einen Ensemblewechsel hat, auch wenn die Figurenkonstellation ähnlich ist. Deswegen funktioniert die Serie auch. Wäre ich jetzt einfach in die Rolle von Sophie Haas geschlüpft oder Sebastian in die von Dietmar Schäffer, dann hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Es ist wichtig, dass es eigenständige Figuren gibt, die, auch wenn die Prämisse gleichbleibt, eine andere Agenda haben.

Katharina Wackernagel: Marie Gabler möchte sich mit Hengasch arrangieren. Ihr großes Ziel ist zwar nach wie vor, zurück nach Köln zu kommen, aber sie richtet sich auch ein bisschen häuslich beziehungsweise emotional in Hengasch ein. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, in welche Richtung es geht, ohne zu viel zu verraten. Und natürlich wächst sie auch mit den beiden Kollegen von der Polizei ein wenig mehr zusammen. Insgesamt passieren in der Staffel kuriose Dinge. So landet ein UFO in Hengasch, und es wird noch weitere Skurrilitäten in den 13 Folgen geben. Jede Menge schöne Ausflüge (lacht).