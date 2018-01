| Neu bei Amazon und Netflix

Diese Streaming-Highlights sollten Sie nicht verpassen.

In der Sinnkrise

Nach vier Jahren Pause ist (Bastian) Pastewka zurück. In der achten Staffel seiner Kult-Comedy befindet er sich in einer Lebens- und Sinnkrise: Alle um ihn herum haben sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt – nur er selbst spielt immer noch die gleiche Rolle. Deshalb möchte Pastewka sein Leben grundlegend ändern – und schlittert dabei noch tiefer in die Midlife-Crisis.

Serie, Staffel 8, ab 26. Januar bei Amazon (www.amazon.de)

Auf den Kopf gestellt

In "Grace and Frankie" spielen Jane Fonda (als Spießerin Grace) und Lily Tomlin (als Hippie Frankie) zwei Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Was beide eint: Ihr Leben wird komplett auf den Kopf gestellt, als ihre Ehemänner (gespielt von Martin Sheen und Sam Waterston), die gemeinsam eine Anwaltskanzlei führen, ihnen gestehen, dass sie homosexuell sind.

Serie, Staffel 4, ab sofort auf Netflix (www.netflix.de)

Drama mit Oscar

Ausgezeichnet mit einem Oscar als bester fremdsprachiger Film erzählt das iranische Drama "The Salesman" die Geschichte von Emad und Rana aus Teheran. Das Paar muss eines Tages überstürzt sein Haus verlassen, da es einsturzgefährdet ist – ein Ereignis, das ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Regisseur Asghar Farhadi inszeniert knisternde Hochspannung.

Spielfilm (2017), 124 Minuten, ab sofort auf Amazon (www.amazon.de)