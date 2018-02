Bei 3sat zu sehen

Von Jasmin Herzog

Richard Linklater ist ein poetischer Chronist. In seinem Langzeitprojekt "Boyhood" (2014) widmete sich der texanische Regisseur einer der ganz großen Fragen der Menschheit: Wie wird man in dieser chaotischen Welt erwachsen? Sind es vielleicht die Augenblicke, die man nicht geplant, vielleicht sogar nicht gewollt hat, die einem zu dem wunderbaren, einzigartigen, komplexen Wesen machen, das man bis dato geworden ist? Um nicht weniger geht es in dem berührenden Coming-Of-Age-Epos, für das Linklater über zwölf Jahre hinweg gearbeitet hat. An insgesamt nur 39 Drehtagen filmte er mit dem anfangs sechsjährigen Ellar Coltrane und dessen Film-Familie. Nun strahlt 3sat das Meisterwerk noch einmal aus.

Der hochtalentierte Coltrane spielt Mason, der mit seiner älteren Schwester Sam (Linklaters Tochter Lorelei) bei ihrer alleinerziehenden Mutter Olivia (Patricia Arquette) lebt. Mit einem Mal taucht auch der Vater Mason Senior (Ethan Hawke) wieder auf. In den knapp drei Stunden dieses ungewöhnlichen Projekts, das an Langzeitdokus wie "Die Kinder von Goltzow" denken lässt, werden die Zuschauer Zeuge von Masons Kindheit und Jugend im konservativen Texas. Sein Aussehen wandelt sich ebenso wie seine Musikvorlieben, Alltagsinteressen und Gesprächsthemen.

Man nimmt großen Anteil, wie Mason Senior sich vom Nichtsnutz in einen verantwortungsbewussten Vater wandelt. Ihm gehören einige der schönsten Momente, etwa wenn er seiner Tochter den Kondom-Gebrauch nahelegt oder seinem Sohn beim Gespräch über "Star Wars" ganz nahe ist. An einer Stelle im Film sagt der Vater: "Es gibt keine echte Magie in der Welt." Doch das unaufdringliche Drama führt diese Ansicht ad absurdum. Was Linklater abliefert, ist in der Tat pure Magie. Und ein filmisches Meisterwerk dazu.

Oscar für Patricia Arquette

Das wurde auch reichlich ausgezeichnet, unter anderem durfte sich Patricia Arquette über einen Oscar und einen Golden Globe freuen. Bei der Verleihung 2015 machte sich Regisseur Linklater schon Gedanken über eine mögliche Fortsetzung von "Boyhood". Zunächst ließ er aber im Jahr 2016 die herrliche Komödie "Everybody Wants Some!!" folgen.

3sat begleitet die Internationalen Filmfestspiele Berlin 2018 mit der Filmreihe "Bärenstarkes Kino". Vom 14. bis zum 23. Februar laufen insgesamt zehn herausragende Filme vergangener Wettbewerbsjahrgänge der Berlinale. Den Auftakt macht nun "Boyhood", der Gewinner des Silbernen Bären für die beste Regie auf der Berlinale 2014.

