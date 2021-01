Der Bachelor 2021: TV-Start, Kandidatinnen und Sendetermine auf RTL

Film bei ProSieben

"How to Party with Mom": McCarthy hui, Drehbuch pfui

Frisch von ihrem Mann verlassen, entschließt sich Deanna, ihr Studium zu beenden. Ganz zum Ärger ihrer Tochter, die am selben College studiert. Zum dritten Mal inszeniert Ben Falcone seine Ehefrau Melissa McCarthy in einer Komödie mit reichlich Leerlauf und vielen müden Scherzen.

