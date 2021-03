Der Bachelor 2021: Ist Niko noch mit Gewinnerin Mimi zusammen?

Nach der eigentlichen Staffel wird es beim "Bachelor" meist richtig spannend. Schließlich wollen die Zuschauer wissen: Sind der Rosenkavalier und seine Auserwählte noch zusammen? In diesem Jahr könnte es in der "Show danach" besonders brisant werden. Denn "Bachelor" Niko scheint Probleme mit der Entscheidungsfindung zu haben.

RTL scheint sich der besonderen Brisanz der elften Staffel bewusst zu sein. Denn anders als in den vorherigen Jahren gab es die Antwort auf die Frage, ob der "Bachelor" noch mit der Gewinnerin zusammen ist, diesmal nicht unmittelbar nach dem Finale. Stattdessen strahlt der Sender "Der Bachelor - Nach der letzten Rose" erst eine Woche nach der letzten Folge aus. Am 24. März (20.15 Uhr) begrüßt Moderatorin Frauke Ludowig den "Bachelor" Niko Griesert und einige Kandidatinnen zum Talk danach.

Der Sendeplatz zur Primetime ist natürlich bewusst gewählt. Denn der Talk danach dürfte spannend wie nie zuvor werden. Zum ersten Mal wird nämlich im Finale eine Kandidatin ausgetauscht. Schon in der letzten Folge vor dem Finale deutete sich an, dass Niko seine Entscheidung, Michèle rausgeworfen zu haben, bereut. "Ich vermisse sie schon jetzt", gestand der "Bachelor" einer Mitarbeiterin des Produktionsteams.

Im Finale ruft Niko dann tatsächlich Michèle an und bittet sie um ein weiteres Date. Michèle nimmt die Einladung ganz gerührt an. Stephie erfährt erst im Hotelzimmer, dass sie raus ist. Somit sind nun plötzlich Mimi und Michèle die Finalistinnen. Das gab es in zuvor zehn "Bachelor"-Staffeln noch nie.

Doch bedeutet das überraschende Comeback für Michèle auch, dass sie die letzte Rose bekommt? Nein! Der Zauder-"Bachelor" serviert Michèle nach dem ganzen Drama eiskalt ab. Er habe sich in Mimi verliebt, sagt er Michèle. Als er ihr seine Entscheidung weiter erklären will, erwidert Michèle: "Das kannst du dir sparen."

Die Kandidatin hat nun endgültig genug von Nikos Hin und Her. Oder etwa doch nicht? Gerüchteweise soll sich Niko nach dem Finale nochmal umentschieden haben und nun mit Michèle statt Mimi zusammen sein. So soll er u.a. mit Michèle in Gütersloh beim Einkaufen gesichtet worden sein. Mimi dagegen wurde nach dem romantischen Finale wieder abserviert.

Was an diesen Gerüchten dran ist, erfahren die RTL-Zuschauer im Talk danach erst eine Woche nach dem Finale. Es soll ja schließlich spannend bleiben ...

Quelle: areh