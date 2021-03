Tod einer Edelhure: Der Fall Rosemarie Nitribitt bei ARTE

Kino-News

Helen Mirren spielt Bösewicht in "Shazam! Fury of the Gods"

2023 soll die Fortsetzung der Comicverfilmung "Shazam!" in die Kinos kommen. Mit von der Partie ist keine Geringere als die Oscarpreisträgerin Helen Mirren, die in "Shazam! Fury of the Gods" als weiblicher Bösewicht vor der Kamera stehen wird.

MEHR