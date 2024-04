"Matrix" wird fortgesetzt! SciFi-Reihe geht mit dem fünften Teil weiter

"Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die 'Matrix'-Filme sowohl das Kino als auch mein Leben verändert haben", so Goddard. "Lana und Lillys wundervolles Talent inspiriert mich täglich und ich bin mehr als dankbar, in ihrer Welt Geschichten erzählen zu dürfen."

Goddard hat sich bisher vor allem als Drehbuchautor einen Namen gemacht. Sein Drehbuch für den Film "Der Marsianer" mit Matt Damon in der Hauptrolle wurde für einen Oscar nominiert. 2011 feierte er mit dem Horrorfilm "The Cabin in the Woods" sein Debüt als Regisseur.