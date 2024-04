"Kampf der Realitystars": Tanja Tischewitsch nackt im Playboy - vor baldiger Brust-Op

Party, Promille und pöbelnde Promis! "Kampf der Realitystars" geht in die fünfte Runde. 23 bekannte Persönlichkeiten ziehen an den traumhaften Strand Thailands. Doch bekanntlich wird es nicht lange idyllische bleiben in der schönen Villa. Die Kameraüberwachung, die zusammengewürfelte WG, die Spielchen und die Egos der Bewohner sorgen für Sprengstoff. Wer an der RTLZWEI-Show teilnimmt und alle weiteren Infos zum Reality-TV-Highlight gibt es hier.

Wegen "unangemessener" Kleidung nach Hause geschickt

In Ihrem Leben, so Tischewitsch, habe ihr Körper schon immer eine große Rolle gespielt. Die ehemalige Flugbegleiterin, Sängerin (Duo Las Bonitas) und Darstellerin in den TV-Soaps "Alles was zählt" und "Herz über Kopf" im Interview: "Meine Brüste waren schon in der zehnten Klasse ein Thema. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich damals im Sommer einmal zum Umziehen nach Hause geschickt wurde. Ich hatte ein Top mit dünnen Trägern an, was meine Lehrerin 'unangemessen' fand."