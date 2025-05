Stars und Fans beklagen "unbarmherzigen" Umgang mit Nadja Abd el Farrag

Der plötzliche Tod von Naja Abd el Farrag "Naddel" macht Stars und Fans traurig. Auf Instagram verabschieden sie sich von der 60-Jährigen. Einige belassen es aber nicht bei einem "Ruhe in Frieden". Sie beklagen auch, wie man zu Lebzeiten mit "Naddel" umgegangen ist.

Prominente wie Jenny Elvers reagieren auf die Nachricht betroffen. Die Schauspielerin verwies bei Instagram auf die Todes-Meldung der "Bild"-Zeitung. Dazu schrieb sie: "Arme kranke Seele – ruhe in Frieden". Es folgte ein hartes Urteil: "Alle die sie noch bis zum Schluss vor die Kamera gezerrt haben, sollten sich in Grund & Boden schämen!"

Elvers Post wurde vielfach kommentiert. Bei vielen Nutzern fand ihre Kritik Anklang. Eine Userin schrieb: "Möge diese geschundene, ausgenutzte, vorgeführte Seele endlich Frieden finden, zu Lebzeiten war es ihr leider nicht vergönnt!" Empörung löst bei ihr aus "... dass viele Medien" titelten, "die Bohlen Ex" sei gestorben. "Sie war nicht die Ex sondern Naja Abd El Farrag", so die Nutzerin.