"Putins Helfer: Trump, Musk und der Kreml": Alle Infos zur ZDF-Doku mit Johannes Hano

Trump "ein komplettes Werkzeug Wladimir Putins"?

Nach der Devise "Amerika First" verhängte er hohe Zölle auf die Importe anderer Länder in die USA, um sie alsbald erst mal wieder einzukassieren, und nicht zuletzt drohte er mit militärischen Zugriffen auf Kanada, Grönland und Panama. Der vielfach preisgekürte ZDF-Korrespondent Johannes Hano, der als New Yorker Studioleiter Trump bereits in seiner ersten Amtszeit nicht zuletzt wegen dessen Geschäftsbeziehungen als Moskau-freundlich erkannte, legt nun nach all den bisweilen aberwitzig erscheinenden Übergriffen des amerikanischen Präsidenten nach.