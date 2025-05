"37°: Stresstest gemeinsame Wohnung": Alle Infos zur ZDF-Reportage

Wieso liegen schon wieder Socken im Flur? Und warum steht das Duschgel falsch herum? – In der ersten gemeinsamen Wohnung werden aus Kleinigkeiten plötzlich Grundsatzfragen. Alltagsrituale prallen aufeinander, Gewohnheiten, vermeintliche Nebensächlichkeiten entwickeln Sprengkraft. Zusammenziehen – das klingt nach Romantik und Nähe, bedeutet aber oft auch Streit über Dinge, die man vorher nicht einmal bemerkt hat.

Die Reportage "37°: Stresstest gemeinsame Wohnung" (Dienstag, 13. Mai, 22.15 Uhr, im ZDF, am Sendetag ab 8 Uhr bereits in der ZDF-Mediathek), ein Film von Jana Lindner, begleitet drei Paare, die den mutigen Schritt in ein gemeinsames Zuhause wagen und dabei ganz eigene Herausforderungen meistern müssen.