„Bauer sucht Frau“: Plötzlich wird es brenzlig auf dem Hof

Das Hoftor mit Blumen zu verschönern gehört wohl nicht zu Sweers zukünftigen Lieblingsaufgaben. „Es muss gemacht werden, aber das ist nicht unbedingt mein Ding“, gibt der 63-Jährige zu. Für Jenny macht sich der Ostfriese aber gerne die Hände schmutzig und so klappt das Projekt besser als zu Anfang gedacht. Auch beim Reiten kann sich Sweer sehen lassen. Beeindruckt sieht Jenny ihrem Auserwählten beim „Speed-Rodeo“ zu.

Der Hänger soll genau vor dem offenen Scheunentor platziert werden. Nach dem dritten Versuch klappt es endlich. Für Sweer hat auch Jenny eine Mitschuld, dass es nicht auf Anhieb geklappt hat: „Blindflug kann ich nicht. Auch Einweisen will gelernt sein.“ Als die beiden wenig später einen jungen Hengst auf die Koppel führen wollen, kommt es beinahe zu einer brenzligen Situation auf dem Hof. Weil das Fohlen aktuell „Dampf unter dem Kessel hat“, muss Sweer aufpassen, dass er nicht steigt. Tatsächlich bäumt sich das Tier einige Male auf. Jenny und Sweer behalten die Situation aber im Griff. „Man muss sich das auch zutrauen“, resümiert Sweer und erntet anerkennende Blicke von Jenny.

Nachzügler bekommt Damenbesuch

Jungbauer Yannik (22) und seine Auserwählte Michelle (25) scheinen in puncto Flirten schon einen Schritt weiter zu sein. Zwar ist Michelles Geständnis, dass sie nicht gerne kocht, erstmal ein Schock für Yannik. Die Schmetterlinge im Bauch kann er allerdings kaum mehr verstecken. Romantisch nehmen sich die beiden nach dem Ausmisten der Kälberbox in den Arm. Es sei schön, dass er endlich wieder jemanden an seiner Seite habe, mit dem er die Arbeit teilen könne, schwärmt Yannik. Für Nachzügler Martin (36) beginnt die Hofwoche dagegen erst noch.