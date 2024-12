"Bergretter"-Finale muss weichen: Deshalb fällt ZDF-Serie am Donnerstag aus

"Bergretter"-Finale muss für Carmen Nebel weichen

Auf das Ende der 16. Staffel der "Bergretter" müssen sich Fans etwas länger gedulden, als ursprünglich angekündigt. Der Grund dafür ist Carmen Nebel und ihre Show "Die schönsten Weihnachts-Hits". Die Spendengala hat sich überraschend den Programmplatz am 5. Dezember gesichert. In der Sendung werden Spendengelder gesammelt. Die Einnahmen sollen an die christlichen Hilfsorganisationen „Misereor“ und „Brot für die Welt“ gehen. 20 prominente Gäste aus Unterhaltung und Sport werden die Spenden telefonisch entgegennehmen. Schlagerstars wie Andrea Berg, Andreas Gabalier und Ella Endlich werden dabei sein und versuchen, soviel Geld wie möglich in die Kasse zu spülen.