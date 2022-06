Comedy for Future: Olaf Schubert präsentiert Berliner Comedy-Festival

Die Herausforderungen für den Erhalt des Planeten sind gewaltig. Man kann ihnen aber durchaus auch mit Humor begegnen. Der schlaksige Kleinkunst-Star Olaf Schubert führt das ZDF-Publikum in der Sendung "Comedy for Future" durch die sehenswertesten Beiträge und Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern auf dem gleichnamigen Festival im Berliner Schillertheater "Comedy for Future". Comedy-Stars stellen dabei ihre Popularität in den Dienst des Kampfs für engagierteren Klimaschutz.