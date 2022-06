"Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau" – Kritik zum ARD-Film

Eine Ex-Polizistin muss im Zeugenschutz in Passau ein neues Leben anfangen. Das Ermitteln kann sie natürlich nicht lassen. Das Erste wiederholt den ersten Passau-Krimi.

Von Schwanitz an der Ostsee bis nach Bozen, von Amsterdam bis in die Bretagne: Mangelnde Vielfalt in Bezug auf die Handlungsorte ihrer Krimis kann man der ARD wahrlich nicht vorwerfen. Das breitgefächerte topografische Potpourri der Donnerstagskrimis im Ersten wird seit Dezember 2020 durch Passau erweitert. Vier Filme aus der beschaulichen, wenngleich mit imposanten äußeren Schauwerten auftrumpfenden niederbayerischen Stadt sind bislang ausgestrahlt worden. Den ersten, "Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau" (Regie: Maurice Hübner, Drehbuch: Michael Vershinin), zeigt das Erste nun erneut.