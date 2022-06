Wacken Open Air 2022: Line-up komplett – Die Höhner treten auf

Das beliebte Metal-Festival findet dieses Jahr vom 4. bis 6. August in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein statt. Bereits im Vorfeld wurden Metal-Legenden wie Slipknot, Judas Priest und Limp Bizkit als Performer angekündigt. Nun wurde das Line-up vervollständigt - mit einer Überraschung, mit der wohl keiner gerechnet hätte.

Die deutsche Metal-Band Powerwolf gibt sich dieses Jahr die Ehre und gehört zu den Headlinern des Festivals. Auch die Gothic-Novel-Gruppe ASP und Life of Agony sind mit dabei. Dazu gesellen sich die deutschen Punker von Slime und Ann Wilson, die als Sängerin von Heart bekannt wurde. Zudem treten Vended auf, eine Band, die aus den Söhnen der Gründungsmitglieder von Slipknot besteht.

Überraschung: Die Höhner spielen beim Wacken Open Air

Die größte Überraschung sind aber wohl die Höhner - die Kölner Kultband tritt zum ersten Mal beim Wacken auf. Wacken-Mitgründer Holger Hübner erklärte in einer Pressemitteilung, wie es zu der ungewöhnlichen Kombination kam: "Höhner-Sänger Henning Krautmacher und ich saßen kürzlich [...] gemeinsam am Tresen. Wir sprachen darüber, dass er nur noch dieses Jahr Teil der Band ist und witzelten darüber, dass zu einem solchen Abschied ein kleiner Auftritt in Wacken gut passen würde. Ein paar Schnäpse später dachten wir uns: das machen wir wirklich!"