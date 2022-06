"stern TV": Moderator Steffen Hallaschka muss am Mittwoch aussetzen

Steffen Hallaschka fehlt am Mittwoch bei "stern TV" wegen einer Corona-Erkrankung. Die Live-Show wird trotzdem gesendet – mit einem Ersatz-Moderator.

Am Montagabend stand Moderator Steffen Hallaschka (50) für das RTL-Format "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" als Drag Queen Supa Nova vor der Kamera. Die Sendung war zuvor "zum Glück" aufgezeichnet worden, wie Hallaschka bei Instagram zu einem Selfie als verwandelte Queen schreibt. Denn: Aktuell ist der Moderator aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne. "Mein Debüt als Drag Queen, aber leider auch meine Corona-Premiere! Jetzt hat es mich also auch erwischt", erklärt der 50-Jährige.

Zur "stern TV"-Livesendung am Mittwoch werde er nicht wieder fit sein, berichtet er weiter. Ein Ersatz-Moderator für die Ausgabe des RTL-Magazins am 22. Juni ist aber bereits gefunden. "Dieter Könnes springt dankenswerterweise ein. Und ich werde mich zugeschaltet aus der Quarantäne melden. Denn wir wollen euch meine Verwandlung zur Drag Queen Supa Nova und weitere spannende Backstage-Aufnahmen zeigen." Am Ende lautet Hallaschkas versöhnliches Fazit: "Quarantäne macht einsam, aber Vielfalt verbindet!" Dieter Könnes (50) präsentiert seit 1. Mai für gewöhnlich "stern TV am Sonntag".

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Bereits 2020 musste Hallaschka bei "sternTV" pausieren, damals hatte er "einen sogenannten Risikokontakt in der vergangenen Woche", als er sich mit einer Corona-infizierten Person in einem Raum aufgehalten habe, erklärte der Moderator damals von zu Hause aus in der Sendung. Er könne deshalb "nicht da sein aufgrund behördlicher Anordnung". Nazan Eckes (46) war für den Moderator als Vertretung eingesprungen.