Mensch Paul McCartney! Der ewige Beatle – ZDF-Doku zum 80.

Er ist der erfolgreichste Songwriter aller Zeiten und eine Art Gegenentwurf zum Klub 27: Paul McCartney wurde am 18. Juni 80 Jahre alt. Eine ZDF-Doku zeichnet sein Leben und seine Geheimnisse nach.

Mensch Paul McCartney! Der ewige Beatle Dokumentation • 21.06.2022 • 20:15 Uhr

Judith Voelker und Ira Beetz spüren in ihrer neuen ZDF-Dokumentation "Mensch Paul McCartney! Der ewige Beatle" drei Tage nach seinem 80. Geburtstag am 18. Juni dem Leben des einzigartigen Musikers nach. Mit Partner John Lennon, der 1980 mit gerade einmal 40 Jahren einem Attentat zum Opfer fiel, schrieb Paul McCartney über 300 Songs. 700 weitere entstanden alleine oder in anderen Konstellationen. 18 Grammys nennt der Ex-Beatle sein Eigen. Der Junge aus der Arbeiterschicht Liverpools ist laut Guinness-Buch erfolgreichster Songwriter aller Zeiten. Sein Lied "Yesterday" gilt als der am häufigsten gespielte Titel der Welt. Rekorde, Rekorde und weitere Rekorde. Und ein fitter Senior, der mit 80 Jahren künstlerisch immer noch recht aktiv ist und seinen runden Geburtstag auf USA-Tournee verbringt.

Trotzdem verschweigt die Geburtstags-Doku auch nicht jene Tiefschläge, die der Künstler mit der sanften Stimme bereits in jungen Jahren erlitt. Als Paul McCartney 14 Jahre alt war, starb seine Mutter an Brustkrebs. Die große Liebe des Musikers, Linda Eastman – Mutter seiner Kinder Mary, Stella und James -, erlag ebenfalls den Folgen einer Brustkrebs-Erkrankung. 1998 – mit 56 Jahren. Mit Linda spielte Paul in der Band Wings – verantwortlich für den Bond-Song "Live an Let Die" (1973). Paul und Linda McCartney gründeten die Gruppe nach dem für Paul traumatischen Aus der Beatles. Ein fast schon lebensrettender Akt, der den Musiker aus einer schwereren Depression herausholte.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Nein, Paul McCartney fühlte sich nicht immer wie jener Strahlemann, den er über die meiste Zeit seiner Karriere als Figur des öffentlichen Lebens und auf der Bühne gab. Dennoch schrieb der gebürtige Liverpooler auch deshalb Rockgeschichte, weil er eben nicht jener problembeladene, düstere Star war, der wie so viele andere Genies der Marke Jimi Hendrix, Janis Joplin oder Kurt Cobain mit 27 Jahren den Drogentod starb.

Enge Weggefährten kommen zu Wort McCartney heiratete 2002, vier Jahre nach dem Tod seiner Frau, das Ex-Model Heather Mills. 2003 kam die gemeinsame Tochter Beatrice Milly zur Welt. 2008 folgte die eher schmutzige Scheidung, ein weiteres unschönes Kapitel im Leben des Künstlers. Doch das Glück kam zurück: Seit 2011 ist Paul McCartney mit der Geschäftsfrau Nancy Shevell verheiratet. Für ihre Dokumentation sprachen die Filmemacherinnen mit engen Weggefährten und Kennern des Lebens von Paul McCartney: seinem Biografen Barry Miles, dem Journalisten und deutschen Beatles-Experten Christoph Dallach, Beatles-Fan Wolfgang Niedecken und mit dem Hamburger Musiker und Grafiker Klaus Voormann, der als langjähriges Quasi-Mitglied der Band als fünfter Beatle gilt.

Sir Paul McCartney kann übrigens bis heute keine Noten lesen, und er kommt aus bescheidenen Verhältnissen. Als Vorbild für eine größtmögliche Karriere taugt der Engländer mit dem immer noch bübischen Lächeln also auch. Nach Ausstrahlung der 45 Minuten langen McCartney-Würdigung bleibt der Film voraussichtlich für zwei Jahre oder länger in der ZDF-Mediathek verfügbar. Als Material für den Musikunterricht oder Referate hat das ZDF also länger wirksames Wissen erschaffen.

Mensch Paul McCartney! Der ewige Beatle – Di. 21.06. – ZDF: 20.15 Uhr