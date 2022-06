"Lili Marleen" und "Angst essen Seele auf": ARTE erinnert an Rainer Werner Fassbinder

Der heute 74-Jährige ist auch in dem ersten Film zu sehen, den ARTE zur Primetime um 20.15 Uhr zeigt: "Lili Marleen" (1981, Regie: Rainer Werner Fassbinder) erzählt von der deutschen Sängerin Willie (Hanna Schygulla), die 1938 in einer Bar in Zürich arbeitet. Sie ist mit dem Schweizer Musiker Robert Mendelsson (Giancarlo Giannini) liiert. Ihre Liebe steht allerdings unter keinem guten Stern, denn die Judenverfolgung der Nazis nimmt immer größere Ausmaße an. Das Paar verliert sich während der Kriegswirren aus den Augen. Robert taucht in der Widerstandsbewegung unter, Willie genießt unerwarteten Erfolg: Ein Lied, das sie einst erfolglos auf Platte aufgenommen hatte, avanciert zur "Soldatenhymne", und Willie wird über Nacht zum Star. Bis heute ranken sich um kaum ein anderes Lied so viele Mythen wie um "Lili Marleen". Rainer Werner Fassbinder nahm sich der Legenden in seinem gleichnamigen Film an. Das Drehbuch schrieb er zusammen mit Manfred Purzer und Joshua Sinclair.