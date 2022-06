Suicide Squad: Kritik zum Film bei ProSieben

"Was, wenn der nächste Superman ein Terrorist wird?" – Von dieser Sorge angetrieben, startet die undurchsichtige Regierungs-Frau Amanda Waller (Viola Davis) in Gotham City ein waghalsiges Projekt, das bei Entscheidungsträgern aus Politik und Militär zunächst auf nachvollziehbare Ablehnung stößt. Sie will eine Handvoll inhaftierter Super-Schwerverbrecher zusammenführen und als "Task Force X" in Ausnahmesituationen von der Leine lassen. Etwa zur Bekämpfung von Terroristen, oder eben bei einer Bedrohung durch böswillige Übermenschen, denen man auf "normalem" Wege nicht beikommt.