"Die Hitwisser": Mit Litti, Icke und den Wontorras

Wie gut kennen sich die Weltmeister Pierre Littbarski und Thomas Häßler mit Musik aus? In "Die Hitwisser" treten sie u.a. gegen Laura und Jörg Wontorra an.

Die Hitwisser Musikshow • 17.06.2022 • 20:15 Uhr

Wenn in Deutschland Fußball auf Musik trifft, ergibt dies zuweilen eine eigenwillige Mischung. Dies galt insbesondere dann, wenn die Kicker – früher keineswegs unüblich – selbst zum Mikrofon griffen. Als Udo Jürgens 1990 gemeinsam mit der deutschen Nationalmannschaft das Lied "Wir sind schon auf dem Brenner" zur WM in Italien aufnahm, wurden unter anderem auch die wuseligen Dribbler Pierre Littbarski und Thomas "Icke" Häßler ins Gesangsstudio gebeten. Im dazugehörigen Musikvideo gehört Littbarski zu den wenigen, bei denen so etwas wie Spaß im Gesicht zu erkennen ist, der Großteil der späteren Weltmeisterelf, inklusive Häßler, wirkt eher deplatziert.

32 Jahre nach den Aufnahmen und dem Erfolg in Rom testen die beiden Ex-Kicker ihr Musikwissen in den neuen Folgen der VOX-Musikshow "Die Hitwisser" (auch bei RTL+). Dabei steht nicht allein der Ratespaß im Vordergrund. Als eines von insgesamt vier Teams schwelgen Littbarski und Häßler im privaten Rahmen auch in musikalischen Erinnerungen. Sie sind nicht das einzige Duo mit Fußballbezug: Das Vater-Tochter-Gespann Jörg und Laura Wontorra ist ebenfalls dabei. Laura eifert ihrem Papa (einst "Doppelpass", später "Wontorra – der Fußball-Talk") als Sportreporterin nach. Aktuell steht sie unter anderem für den Streamingdienst DAZN an der Seitenlinie, für RTL moderiert sie zudem mehrere Unterhaltungsshows.

Die Konkurrenz hat es derweil in sich, schließlich bekommen es die beiden Sport-Teams auch mit echten Schlager-Profis zu tun: Die Sängerinnen Michelle und Marie Reim kämpfen gemeinsam um die musikalische Ehre.

Auch das vierte Team geht vermutlich favorisiert ins Rennen: Larissa Rieß ("LOL: Last One Laughing") und Philipp Isterewicz haben jeweils Erfahrungen als Hörfunk-Moderatorin und DJane respektive Moderator und DJ gesammelt – und demnach in ihrem Leben den ein oder anderen Song gehört.

Die Hitwisser – Fr. 17.06. – VOX: 20.15 Uhr