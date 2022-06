Top Dog Germany 2022: RTL sucht wieder den besten Hund Deutschlands

Besonders talentierte Vierbeiner und ihre Frauchen und Herrchen versuchen sich in der zweiten Staffel wieder am Agility-Parcours von "Top Dog Germany". Auch ein Special mit prominenten Hundebesitzern ist geplant.

Hunde gelten als die besten Freunde des Menschen – was nicht heißt, dass der "beste Freund" auch immer zwingend das tut, was Herrchen oder Frauchen von ihm möchte. Davon können auch die Teilnehmerinnen und der Teilnehmer von "Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands" ein Lied singen. RTL schickt das Format der schönen Genre-Bezeichnung "Physical Dogshow" in die zweite Showstaffel.

Auch dieses Mal steht wieder tierische Action auf dem Programm. Egal, ob es sich um einen stattlichen Schäferhund oder einen handlichen Pudel handelt: Es ist der Zusammenhalt zwischen Hund und Mensch, der im Vordergrund steht. In sechs neuen Folgen, die immer freitags zur Primetime ausgestrahlt werden, treten Gespanne aus Hund und Mensch gegeneinander an, um sich den Titel "Top Dog Germany" zu sichern.

Die Vierbeiner müssen auch dieses Mal versuchen, unter Anleitung ihrer Halterinnen und Halter, einen Parcours mit kniffligen Hindernissen zu überwinden. Im Finale kann sich das Sieger-Team nicht nur über den Titel "Top Dog Germany" freuen, sondern erhält auch ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro, von denen 5.000 Euro an eine Tierschutzorganisation gespendet werden.

Noch eine Neuerung: Auf die sechs regulären Ausgaben folgt erstmals ein Prominenten-Special. 13 Promi-Hundehalterinnen und -halter, die RTL bislang noch nicht namentlich bekannt gegeben hat, treten mit ihren Vierbeinern gegeneinander an. Für jedes erreichte Hindernis erhalten sie 250 Euro. Am Ende müssen sich die besten Duos im Dog House beweisen, wo sie die Möglichkeit haben, pro Hindernis eine bestimmte Summe zu erspielen. Das Sieger-Team erhält zusätzlich den Hauptgewinn von 10.000 Euro. In dieser Charity-Folge werden alle erspielten Gewinne an ausgesuchte Wohltätigkeitsvereine gespendet, die sich die Promis zuvor ausgesucht haben.