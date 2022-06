Fifty Shades of Grey – Befreite Lust: Kritik zum Film bei VOX

Mit "Befreite Lust" geht die "Fifty Shades of Grey"-Trilogie zu Ende. Gibt es für Ana und Christian ein Happy End? VOX zeigt den Film nun erneut.

Fifty Shades of Grey – Befreite Lust

Von Wegen leidenschaftslose Ehe: Hier geht immer noch heiß her. Die Kritikerstimmen zum Abschluss der "Fifty Shades of Grey"-Trilogie fielen unter dem Strich zwar ernüchternd aus, Fans der als anrüchig verkauften, doch relativ brav daherkommenden Erotik-Reihe hielt das aber natürlich nicht davon ab, in die Kinos zu pilgern. Nun wiederholt VOX den dritten Teil "Befreite Lust" (2018) – um 20.15 Uhr.