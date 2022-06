Lesch sieht Schwartz – Hysterie ist auch keine Lösung: neues Format im ZDF

In ihren Zwiegesprächen an hohen Feiertagen versuchen der Naturwissenschaftler Harald Lesch ("Faszination Universum") und der katholische Theologe Thomas Schwartz Antworten auf existenzielle Fragen der Gegenwart zu finden. Glaube und Wissen sind dabei Lesch zufolge kein unauflösliches Gegensatzpaar. "Wissen ist immer begrenzt, verweist auf das Viele, das geglaubt werden muss", erläutert Lesch, "da kommen wir Menschen nie heraus. Also sollten wir das auch nicht als Problem, sondern als völlig normalen menschlichen Zustand akzeptieren."

In der ersten Folge vor Kloster Seeon im schönsten Oberbayern geht es um die schier unübersehbare Informationsflut, der wir in Zeiten von Klimakrise, Ukraine-Krieg und Corona ausgesetzt sind. "Hysterie ist auch keine Lösung" – Das Motto der Sendung am 16. Juni, um 17.45 Uhr, verweist auf die Mischung aus Angst, Aufregung und unverdauten Informationen, welche die Medienflut gegenwärtig provoziert. "Alles keine Eigenschaften für ein gutes Gespräch", glaubt Lesch. Mit dem Theologen Thomas Schwartz will er "mit Zuhören, Verstehen und der gemeinsamen Suche nach Begriffen" Lösungen finden, um "durch Hysterie verschlossene gedankliche Türen" öffnen zu helfen.