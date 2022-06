Grillen mit Ali und Adnan: BR zeigt neue Folgen der Kochsendung

Da werden sich die Nachbarn, die auf dem Balkon und die am Badesee, wieder freuen: Grillzeit ist's – der Sterne- und TV-Koch Ali Güngörmüş vom "Pago"u in den Fünf Höfen zu München und der Schauspieler Adnan Maral ("Türkisch für Anfänger") geben ab 17. Juni, 19.30 Uhr, wieder Tipps, wie man es richtig macht. Würstel und Steaks werden zwar nicht verachtet, doch der Akzent liegt auch diesmal wieder auf Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit. Aber auch für Spaß wird gesorgt. Maral reist zur Besorgung der Zutaten quer durch Bayern und holt Güngörmüş jeweils mit seinem waghalsigen Beiwagengefährt an der Haustüre ab. Da darf es also rund um die beiden Charaktertypen auch so richtig menscheln, so, wie man das von einschlägigen Doku-Formaten kennt.