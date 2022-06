Paul McCartney – Eine Beatles-Legende: ARTE-Doku zum 80. Geburtstag

Mehrfach schon, aus welchen Gründen auch immer, wurde über McCartneys Ableben spekuliert. Alleine die Verschwörungstheoretiker aus seiner Anhängerschaft fanden hunderte von Begründungen für die 1969 in einer Universitätszeitung in Michigan aufgebrachte These "Paul is dead". Man habe ihn nach einem Verkehrsunfall gegen ein Double ausgetauscht. Plattenhüllen, Songtexte und Fotos hielten her, um die skurrile These zu beweisen. Doch der ewige Pilzkopf und noch immer schöpferische Songwriter lebt so lange wie sein Mythos.