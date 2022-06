"AWZ": Neuer Darsteller Fabian Moraw spielt Teenie mit Downsyndrom

Ein neues Gesicht in der RTL-Serie "Alles was zählt": Fabian Moraw, der mit dem Downsyndrom geboren wurde, verkörpert den Teenager Marvin Kuhn.

Fabian Moraw hat das geschafft, wovon viele nur träumen: Er konnte eine Rolle in der RTL-Serie "Alles was zählt" (Montag bis Freitag, 19.05 Uhr) ergattern und ist bald als Marvin Kuhn auf den Bildschirmen zu sehen. Weil Rettungssanitäter Yannik Ziegler (Dominik Flade) Sozialstunden ableisten muss, lernt er den Jugendlichen Marvin kennen, der, so wie der Schauspieler, mit Downsyndrom geboren wurde. Im Rahmen eines "großen Bruder"-Programms sollen die beiden nun Zeit miteinander verbringen. Soweit die Storyline. "Es war echt cool in Köln bei AWZ. Ich habe viel Spaß gehabt bei den Dreharbeiten und das Team von AWZ ist super. Die Schauspieler und das Team von der Produktion/Regie. Alle waren sehr nett zu mir", schwärmt Moraw.