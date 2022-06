Wacken Open Air 2022: Darum tritt Till Lindemann nicht auf

Musik-Fans müssen beim Festival in Wacken auf Rammstein-Sänger Till Lindemann verzichten. Die Veranstalter erklärten nun die Gründe für die Absage.

Till Lindemann (59) tritt nicht beim Wacken Open Air auf. Das gaben die Veranstalter auf der offiziellen Webseite des Festivals bekannt. Die "Kombination der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine" habe nun auch das Festival erreicht, heißt es in der Mitteilung. "Bereits in den letzten Wochen mussten viele Bands, Konzerte und Festivals die Segel streichen, weil beispielsweise die Logistik für sie unmöglich geworden ist, das Personal fehlte oder die Verkaufszahlen die Kosten nicht decken können angesichts der Inflation." Deshalb könnten auch die bereits angekündigten Acts Till Lindemann, Death SS und Angel Witch nicht wie geplant in diesem Jahr auftreten.