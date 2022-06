Meine Mutter will ein Enkelkind: Kritik zum ARD-Film heute

Meine Mutter will ein Enkelkind

4,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sind eine ahnsehnliche Zahl für einen Freitagabend. Für das Erste jedenfalls reichte es aus, um der Sommerkomödie "Meine Mutter ist unmöglich" aus dem Jahr 2018 ganze fünf Fortsetzungen zu bescheren. Nach den ersten drei Teilen wiederholt der Sender nun auch den vierten Film der Reihe, der den Titel "Meine Mutter will ein Enkelkind" (2020) trägt.

Darin haben die "Kupferkannen"-Wirte Toni und Rufus den Besuch der ewig nörgelnden Schwiegereltern anlässlich ihrer Hochzeit gerade erst überstanden, als es bereits neue Probleme gibt. Während Rufus (Stephan Luca) auf einem Kongress der Sterneköche auf Madeira beweisen will, dass man ihm seinen Stern für die Kölner Gourmetküche zu Unrecht aberkannt hat, weil er doch in der Eifel noch viel besser kocht, fiebert Ehefrau Toni (Diana Amft) der Pensionseröffnung ihrer Mutter (Margarita Broich) entgegen.

Als aber plötzlich Rufus' Ex-Freundin in Begleitung ihrer 15-jährigen Tochter Mia (Linda Stockfleth) vor der Türe steht und behauptet, dass Rufus deren Vater sei, fällt Toni aus allen Wolken – schließlich hätte sie doch so gerne selbst ein Kind. Rufus' sofortiger Rückruf aus Madeira folgt natürlich auf dem Fuß.

Mit der klischeebeladenen Schwiegermutter-Komödie des dritten Films, "Meine Mutter traut sich was" (2020), war zweifellos ein Tiefpunkt der losen Freitagsreihe erreicht. Zumindest inhaltlich, denn Teil drei fuhr mit 4,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die stärkste Quote aller sechs bisherigen Folgen ein. Da konnte "Meine Mutter will ein Enkelkind" (4,6 Millionen) nicht mithalten – auch, wenn das Drehbuch abermals Serienerfinder Christian Pfannenschmidt schrieb. Regie führte, wie schon im Auftaktfilm, Jurij Neumann.