Das große Deutschland-Quiz: Das sind die Promi-Kandidaten am 18. Juni

Der Samstagabend im ZDF gehört Land und Leuten: Nach der Premiere im vergangenen Sommer nimmt Sabine Heinrich in "Das große Deutschland-Quiz" wieder acht Prominente sowie Zuschauerinnen und Zuschauer auf Quizreise durch die Bundesrepublik mit.

Das große Deutschland-Quiz Quizshow • 18.06.2022 • 20:15 Uhr

Es gibt viel zu entdecken zwischen den Alpen und der Nordsee: Auch wenn wir meinen, Deutschland größtenteils zu kennen, bergen die knapp 360.000 Quadratkilometer doch noch einige Fakten und Anekdoten, die die meisten in Staunen versetzen. Diese besonderen Geschichten auszugraben, hat sich "Das große Deutschland-Quiz" zur Aufgabe gemacht.

ZDF-Moderatorin Sabine Heinrich nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Samstagabend-Show wieder mit auf Quizreise durch die Regionen, vom Pott bis in die Sächsische Schweiz, vom Schwarzwald bis zur Nordsee. Vielleicht weckt die Show gar Lust aufs Reisen im eigenen Land? Spätestens seit der Corona-Pandemie haben die Deutschen Deutschland vermehrt als Urlaubsdomizil auf dem Schirm.

Das sind die Kandidaten Acht Prominente, je zwei aus Nord, Süd, Ost und West, treten erneut in vier Rateteams gegeneinander an – und raten in wechselnden Duellen für den guten Zweck. Diesmals sind Atze Schröder, Leon Windscheid, Aylin Tezel, Henning Baum, Pinar Atalay, Jochen Breyer, Caroline und Wolfgang Bosbach die Kandidaten.

Welche Region wohl die anderen ausstechen wird? "Da kommt dann plötzlich noch mal ein anderer Ehrgeiz auf, und ich finde es total gut, den herauszukitzeln", erklärt Sabine Heinrich. Zuletzt setzte sich im September 2021 die Nord-Kombo aus Schauspieler Oliver Wnuk sowie Tausendsassa Wigald Boning durch.

Neben informativen Quizfragen sollen auch actionreiche Spiele dem Publikum Städte, unbekannte oder geheime Orte, Architektur und Landschaften sowie Naturschauplätze Deutschlands näherbringen. Ebenso werden Persönlichkeiten, Traditionen, Kultur- und Bodenschätze thematisiert. Bei der Präsentation von Fragen und mögliche Antworten wird wert auf Abwechslung gelegt: Sie kommen in Gestalt von Einspielfilmen, Studiogästen, Requisiten oder Studioaktionen daher.

"Für mich bedeutet eine Samstagabend-Show einmal die Vollverpflegung: mitgucken, mitraten und etwas Neues erfahren", beschreibt Sabine Heinrich ihre Idealvorstellung. Das reicht freilich nicht. "Unterhaltend muss die Show natürlich sein und inspirierend. Sie darf auch spannend sein." Fehlt nur das i-Tüpfelchen: "Und wenn ich am Ende ein bisschen schlauer bin als zuvor und die Leute gelacht haben, umso besser."

Sabine Heinrichs Herz schlägt für den Pott Aus ihrer Lieblingsregion in Deutschland macht Sabine Heinrichs übrigens keinen Hehl, und zu Hause ist es ja bekanntlich immer noch am schönsten: "Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, und das steht für mich immer auf Platz eins", so die Moderatorin. "Ich steige auch zum 20. Mal die Tetraeder-Aussichtsplattform in Bottrop hoch und denke mir: 'Hier ist es aber schön." Nicht nur dort, wie "Das große Deutschland-Quiz" den Zuschauerinnen und Zuschauern einmal mehr beweisen will.

Bevor die Quizshow im Sommer 2021 erstmals den Samstagabend eroberte, lief das heitere Rätselraten zur Einstimmung zunächst im ZDF-Vorabendprogramm – in diesen Ausgaben noch mit insgesamt vier Kandidatinnen und Kandidaten. Zuschauerzahlen und Quoten steigerten sich von der ersten zur zweiten Primetime-Ausgabe erheblich. Am 25. September 2021 setzte die Show mit 3,14 Millionen Zuschauern ihre eigene Bestmarke. Der Gesamtmarktanteil belief sich auf 12,8 Prozent, knapp zehn Prozent interessierten sich in der jungen Zielgruppe für den Wettkampf der Regionen.

