Evelyn Burdecki sucht bei SAT.1 den Topf für ihren Deckel

Ein Bäuchlein soll er haben und Zwiebeln muss er mögen: Evelyn Burdecki sucht den Mann fürs Leben. Natürlich in einer TV-Show.

"Topf sucht Burdecki" heißt es ab Sonntag, 31. Juli, in SAT.1. 21 Single-Männer suchen in "Topf sucht Burdecki" nach ihrer Traumfrau. Dass sie sich um Dates mit Evelyn Burdecki beworben haben, wussten die Kandidaten vorher allerdings nicht. Ob der ein oder andere geschockt die Heimreise antreten wird, wenn die Blondine vor ihm steht?

Wer kann bei Action-Dates, bei einer Tandemfahrt, im Escape-Room oder bei einem Besuch im Zoo entspannt flirten? Und bei welchem Mann bekommt Evelyn Schmetterlinge im Bauch? Die Antwort gibt es in fünf Folgen von "Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben" ab Sonntag, 31. Juli 2022, 17.45 Uhr in SAT.1 und auf Joyn .

Dauer-Single Evelyn Burdecki ist fest entschlossen, ihren Traummann zu finden: "Jemand, der spontan ist und sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Es wäre auch schön, wenn er ein kleines Bäuchlein hätte!" Zudem ist ihr wichtig, dass er "heiraten und Kinder haben will", denn sie schmiedet schon fleißig Zukunftspläne: "Ich würde sehr gerne Kinder haben - am liebsten Fünflinge!"