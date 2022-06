"Kim Dotcom – König der Raubkopierer": ein Kieler im Visier von FBI und NSA

Als das Geschäft mit illegalen Raubkopien Anfang des Jahrtausends blühte, war er einer der größten Nutznießer: Der deutsche Internetunternehmer Kim Dotcom, bürgerlich Kim Schmitz, gilt vielen als "König der Raubkopierer". So lautet auch der Titel der Folge der ZDF-Reihe "Kriminelle Karrieren", die den in Neuseeland lebenden gebürtigen Kieler porträtiert.

Als Betreiber des Sharehosters "Megaupload" war der wegen Insidergeschäften vorbestrafte Kim Dotcom ins Visier von FBI und NSA geraten. Am 19. Januar 2012 kam es zu einer Razzia auf seinem luxuriösen Anwesen in Coatesville in Neuseeland. 70 Polizisten stürmten damals auf Betreiben des FBI die Villa – das geschah allerdings illegal, wie später von einem Gericht entschieden wurde. Dotcom wurden wegen mutmaßlicher Copyright-Verletzungen im Zusammenhang mit Megaupload ein Haftbefehl aus den Vereinigten Staaten und Auslieferungsbegehren des FBI eröffnet. Megaupload soll den Inhabern der Urheberrechte einen Schaden von mehr als 500 Millionen Dollar zugefügt haben.

Erst Ende letzten Jahres wies ein Gericht Dotcoms Einspruch gegen die Auslieferung an die USA zurück. Dotcom weist eine Schuld daran, dass über sein einstiges Portal auch strafrechtlich relevante Inhalte wie etwa islamistische Propagandavideos verbreitet worden wären, von sich. Die Meinungen über dieses Schwergewicht des Internets gehen derweil weit auseinander. Ist Kim Dotcom, der sich auch schon ziemlich selbstherrlich "King Kimble the First, Ruler of the Kimpire" nannte, ein superreicher Betrüger – oder ist er ein freiheitsliebender Anarchist, der ein gewisses Maß an Bewunderung verdient?