Schauspielerin Stephanie Stumph ist Mutter geworden

Mutterglück für Stephanie Stumph: Wie die Schauspielerin via Instagram bekannt gab, hat sie einen Sohn zur Welt gebracht. Auf ihrem offiziellen Account teilte sie ein Bild, das zwei kleine Babyfüße zeigt. Dazu schrieb Stumph: "Ein paar Tage hast du dir die Welt nun schon angeschaut, kleiner Mann, und wir sind ganz verliebt in dich." In einem weiteren Beitrag ist der Partner des TV-Stars zu sehen, der seinen Sohn im Maxi-Cosi trägt. "Ab nach Hause", kommentierte Stumph darunter.