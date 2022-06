Ungewöhnliche Paare – Einfach lieben kann doch jeder: XXL-Doku bei VOX

Was ist schon "normal"? Eine neue VOX-Doku zeigt ungewöhnliche Beziehungen mit großen Altersunterschieden, nicht ganz alltäglichen sexuellen Ausrichtungen und Patchwork-Konstrukte.

Der Volksmund behauptet ja: "Gleich und gleich gesellt sich gern." Die gesellschaftliche Realität sieht – zum Glück – allerdings längst anders aus, wie auch die neue VOX-Langzeitbeobachtung "Ungewöhnliche Paare – Einfach lieben kann doch jeder" eindrucksvoll zeigt. Für die Dokumentation hat der Sender viele Menschen begleitet, deren Beziehungsformen nicht so ganz dem auf den ersten Blick "typischen" Muster entspricht – etwa weil es sich um eine Dreier-Gruppe handelt, die – Stichwort: "Polyamorie" – ganz offen verschiedene Intimbindungen gleichzeitig zulässt.

Außerdem lernt man Paare mit ungewöhnlich großem Altersunterschied kennen: So kennen Lisa und ihr Daniel viele dumme Sprüche und Vorurteile, denen sie im Alltag begegnen müssen – Bemerkungen wie: "Lisa könnte Daniels Mutter sein" oder "Was will der denn mit der alten Schachtel?" Lisa ist 58 Jahre alt, ihr Partner 38. Romantischem Glück stehen die 20 Jahre Unterschied natürlich nicht im Wege.