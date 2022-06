Johnny Depp gegen Amber Heard: Jury-Mitglied bescheinigt ihr "Krokodilstränen"

Anfang des Monats endete die wohl größte Promi-Schlammschlacht, die ein amerikanisches Gericht in jüngster Vergangenheit zu verhandeln hatte. Am 1. Juni fällten die Geschworenen – fünf Männer und zwei Frauen – ihr Urteil im Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard: Heard muss Depp rund zehn Millionen US-Dollar zahlen. Im Gegenzug wurde ihr Schadensersatz in Höhe von zwei Millionen Dollar zugestanden. Depp darf sich als Prozessgewinner fühlen. Rund zwei Wochen nach der Urteilsverkündung hat nun ein Geschworener Einblicke in die Entscheidungsfindung der Jury gegeben.