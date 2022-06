"Denn sie wissen nicht, was passiert" tritt in "Tatort"-Konkurrenz

Dem Fernsehbetrieb wird immer öfter vorgeworfen, dass fast alle Sendungen nach Schema-F ablaufen und dass die Sender so gut wie keine Überraschungen im Ablauf mehr zulassen. Den Gegenbeweis treten nicht nur regelmäßig Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit ihren Hauruck-Aktionen auf ProSieben an. Auch die RTL-Reihe "Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" setzt auf ein (dosiertes) Maß an Anarchie und trägt die Ungewissheit über den jeweiligen Verlauf des Programmabends schon im Titel. Nun wird wieder gespielt: Erst kurz nach "Anpfiff" erfahren Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, wer in der Sendung Quiz- und Spiel-Kandidat ist – und wer spontan moderieren muss.

Beim Fernsehen ohne Sicherheitsnetz und Proben kommt es auf Köpfchen und Schlagfertigkeit an. Flexibilität wird dabei aber auch von den Zuschauern erwartet. Die Sendungen können sich in die Länge ziehen. Und zur allgemeinen Überraschung führt RTL nun auch eine Neuerung ein: Die zweite neue Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was sie passiert" läuft gleich am Folgeabend, am Sonntag, 19. Juni, ebenfalls um 20.15 Uhr. Damit tritt die Vorzeige-Show von RTL erstmals direkt gegen den ARD-"Tatort" an. Mutig!