Die Etrusker und die Maya: ARTE-Doku auf den Spuren zweier Völker

Denkt man an antike Hochkulturen, so kommen einem meist die alten Ägypter, gefolgt von den späteren Römern und Griechen in den Sinn. Tatsächlich aber gab es parallel zu den letzten beiden noch eine dritte Hochkultur, die über den Mittelmeerraum herrschte: Die Etrusker lebten vom neunten bis zum ersten Jahrhundert vor Christus in Mittelitalien und Teilen Korsikas. Obwohl sie eines der reichsten Völker der Antike waren, war bislang wenig über ihre Lebensweise und ihre Kulturen bekannt. Ein archäologischer Fund aus dem Jahr 2019 sollte dies ändern. Die Dokumentation "Die Etrusker" bei ARTE berichtet von den jüngsten Erkenntnissen.