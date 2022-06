Paul Walker erhält posthum einen Stern auf dem Walk of Fame

Zehn Jahre nach seinem Tod wird Paul Walker 2023 mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Der "Fast & Furious"-Star starb 2013 bei einem Autounfall.

Die Stars, die im kommenden Jahr mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt werden, stehen fest. US-Medienberichten zufolge ist darunter auch der verstorbene Schauspieler Paul Walker (1973-2013). Der "Fast & Furious"-Star verunglückte am 30. November 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall in Kalifornien tödlich. Damals liefen gerade die Dreharbeiten zu "Fast & Furious 7".