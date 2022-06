Temptation Island 2022: In Staffel 4 ist erstmals ein verheiratetes Paar dabei

Die "ultimative Verführung": Das ist laut RTL eine Villa, in der zwölf alleinstehende Frauen (beziehungsweise Männer) alles daran setzen, vier vergebene Männer (beziehungsweise Frauen) zum Fremdgehen zu animieren. Während die weiblichen "Verführerinnen" seit jeher mit halbnackten Tanzeinlagen, Körperkontakt und viel Alkohol ihr Glück versuchen, setzen die Single-Männer bei den vergebenen Frauen meist auf tiefgründige Gespräche und romantische Dates. Altbewährte Konzepte also – und so frönt "Temptation Island – Versuchung im Paradies" auch in diesem Jahr wieder sämtlichen Geschlechterklischees.