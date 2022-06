Tragödie auf dem Rasen – Risikofaktor Herz und der Fall Eriksen: ZDF-Doku

Zuletzt, beim DFB-Pokalfinale in Berlin zwischen Freiburg und Leipzig, war es kein Spieler, der am Rand des Spielfelds kollabierte, sondern ein DFB-Beauftragter. Doch die Erinnerungen an den 12. Juni 2021 wurden sofort wach: Damals war der dänische Nationalspieler Christian Eriksen beim EM-Spiel gegen Finnland in Köln nach einem Herzstillstand zusammengebrochen und konnte nach mehreren Minuten von Notärzten gerettet werden. Die Bilder der Mannschaftskameraden, die Eriksen vor den Kameras abzuschirmen versuchten, sind unvergessen. Doch Eriksens Herzstillstand ist kein Einzelfall, schon mehrfach kam es beim Amateur- wie beim Profifußball zu lebensgefährlichen Herzattacken. Die "sportstudio reportage" mit dem Titel "Tragödie auf dem Rasen – Risikofaktor Herz und der Fall Eriksen" von Albert Knechtel fragt nach, wie gefährlich "der Fußball" unter Umständen sein kann.