"Das perfekte Promi-Dinner": Muss man die kennen?

In einigen Restaurants haben die Betreiber und Köche bereits Hausregeln erlassen, nachdem nicht jeder hübsch arrangierte Teller gleich mit dem Smartphone fotografiert und dann in die sozialen Netzwerke gestellt werden soll. Den Vertretern der sogenannten "Generation Social Media" unterstellt man gerne, dass sie ihr Essen nur unter ästhetischen Aspekten genießen. Aber können sie auch kochen? Die erste neue "Das perfekte Promi Dinner"-Folge, mit der VOX in eine Vier-Folgen-Ministaffel startet, macht die Probe aufs Exempel. Es heißt: Handy weg, Schürze umbinden, Ärmel hochkrempeln und ran an den Herd!