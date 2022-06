Viva la Diva – Wer ist die Queen? So läuft die neue RTL-Show

Sieben Promis schmeißen sich in Drag-Outfits – und andere Promis müssen erraten, wer die Drag Queens sind: Tim Mälzer moderiert die neue Show bei RTL.

Bereits 2019 hatte ProSieben mit "Queen of Drags" den Versuch gewagt, modisch auffällige Männer, die sich mit Perücken, oft viel Glitzer und gerne auch mal mit Feder-Boas kleiden, dem breiten deutschen Fernsehpublikum ans Herz zu legen. Das von Heidi Klum moderierte Castingformat floppte mit eher mauen Quoten – und wurde nach nur einer Staffel eingestampft. Nun wagt sich die Konkurrenz an die Thematik, wählt dafür aber eine gänzlich andere Herangehensweise: Die neue RTL-Rateshow "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" lässt prominente Teilnehmer in einer "knackigen Drag-Competition" antreten.