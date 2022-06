"Gefragt – Gejagt" wird zehn: Dieser Jäger hat die beste Siegquote

Wussten Sie, dass es beim Quizzen Nationalmannschaften, deutsche Meisterschaften und sogar Europameisterschaften gibt? Wer an dieser Stelle nickt, gehört wahrscheinlich zu jenen zwei, manchmal fast drei Millionen Zuschauenden, die montags bis freitags, um 18 Uhr, schon mal Quiz im Ersten schauen. "Gefragt – Gejagt" mit Moderator Alexander Bommes gehört zu den Lieblings-Rateformaten der Deutschen. Dabei startete die Adaption der englischen Show "The Chase" am 8. Juli 2012 "nur" im Regionalfernsehen. Der NDR hatte den Tempo-betonten Kampf von vier "Normalos" gegen ein Quiz-Genie damals ins Programm gehievt. Seit dem 18. Mai 2015 wird wegen bärenstarker Quoten im "Ersten" gesendet. Jetzt können sich Fans können über 78 neue Folgen freuen – "linear" im Vorabendprogramm oder auch in der ARD Mediathek.

Bei "Gefragt – Gejagt" tritt pro 45 Minuten-Sendung ein Team von vier Teilnehmenden gegen ein Superhirn an. Alles andere als leicht, denn die sogenannten "Jäger", die Profi-Gegner der Kandidaten, sind ausgewiesene Quiz-Experten, denen die Welt der eingangs erwähnten Nationalmannschaften, nationalen und internationalen Wettbewerbe aus persönlicher Erfahrung etwas sagt. Es sind mitunter etwas spröde wirkende Gestalten, die auch im Studio-Setting etwas erhöht – also "arrogant" wirkend – platziert werden, um die "Normalos" zu und auch die Fernsehschauenden der Spannung dienlich etwas einzuschüchtern.

In der ersten Runde bauen die Kandidaten einzeln beim Schnellraten eine Spielsumme auf, die sie in der zweiten Runde gegen den Jäger verteidigen müssen, um in das Finale einzuziehen. Dort treten die verbliebenen Kandidaten im Team gegen den Jäger an und verteidigen das bisher erspielte Geld. Innerhalb von zwei Minuten gilt es, so viele Fragen wie möglich zu beantworten.