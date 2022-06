Spießer oder Rebellen? ZDF-Doku erzählt die Geschichte der Schrebergärten

Streng genommen, gehen die Schrebergärten dem Namen nach gar nicht auf den Leipziger Hochschullehrer und Volksertüchtiger Moritz Schreber (1808 bis 1861) zurück, die Kleingärten bekamen seinen Namen erst posthum wegen der Verdienste des Volkserziehers um die Vorzüge der "Arbeit im Grünen". Die ZDF-History-Ausgabe "Spießer oder Rebellen? – Die Geschichte der Schrebergärten" zeigt, dass es sich bei den Schrebergärten keineswegs einfach um ein Stück Spießigkeit mit eisernen Regeln für Ruhezeiten, Nutzbepflanzung und Heckenhöhe handelt, sondern um eine Erfindung mit bewegter Geschichte: Vom Gartenzwerg-Paradies und Armengarten zum Versteck in der Nazizeit und zur Selbstversorger-Parzelle in der DDR, die allerdings von Honecker abgegriffen wurde. Heute ist es gar nicht mehr so leicht, so ein reguliertes Paradies zu kriegen.