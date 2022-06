Warren Buffett: Mittagessen mit Investor für 19 Millionen Dollar versteigert

Ein anonymer Bieter hat mehr als 19 Millionen US-Dollar für ein Essen mit Investor Warren Buffett (91) geboten - und den Zuschlag erhalten. Es ist das 21. und letzte Mal, dass der milliardenschwere Geschäftsmann ein privates Mittagessen zugunsten einer Wohltätigkeitsorganisation aus San Francisco versteigerte. Das private Essen mit bis zu sieben Gästen wird in einem Steakhouse in New York City stattfinden.