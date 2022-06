Ursula von der Leyen bei Anne Will: Ukraine hat sich EU-Beitritt verdient

Wird die Ukraine Mitglied der EU oder nicht? Diese Frage wird derzeit in Politik und Gesellschaft diskutiert, vor wenigen Tagen befürwortete die EU-Kommission, das Land zum Beitrittskandidaten zu ernennen. Im Gespräch mit Anne Will in der gleichnamigen ARD-Talksendung nahm Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag Stellung zur Entscheidung.