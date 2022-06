Kate Hudson teilt bei Instagram supersüßes Bild mit Kurt Russell aus Kindheitstagen

Er ist der Vater, den sie nie hatte: Seit 1983 ist Kurt Russell mit Goldie Hawn, der Mutter von Kate Hudson, zusammen und spielt seither im Leben der Schauspielerin eine große Rolle. Besonders in der Zeit, in der sich Kate Hudson von ihrem leiblichen Vater im Stich gelassen fühlte, habe Russell einen besonderen Platz in ihrem Leben eingenommen und eine schmerzliche Lücke gefüllt, beschrieb Hudson bereits in früheren Interviews ihr Verhältnis zu dem Schauspieler. Wie dankbar sie dem Partner ihrer Mutter dafür ist, machte sie nun in einem Instagram-Beitrag deutlich.