Samantha Fox hat Freundin Linda geheiratet

Samantha Fox startete ihre Karriere bei der britischen Tageszeitung "The Sun", wo sie sich als das "Mädchen von Seite 3 oben ohne" präsentierte und als Nacktmodel berühmt wurde. Mitte der 80er-Jahre machte sie auch als Sängerin Karriere, mit ihren Hits "Nothing's Gonna Stop Me Now", "Touch Me (I Want Your Body)" und "Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)" schaffte Fox es in die Top-10 der deutschen Charts.