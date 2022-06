Ben Stiller besucht Wolodymyr Selenskyj: "Sie sind mein Held"

Ein Hollywoodstar im Kriegsgebiet: Nach Angelina Jolie und Sean Penn ist mit Ben Stiller nun ein weiterer US-Schauspieler in die Ukraine gereist. Der 56-Jährige traf sich anlässlich des Weltflüchtlingstags mit Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Laut Berichten des US-Branchenblatts "The Hollywood Reporter" soll Stiller seine Bewunderung gegenüber dem ukrainischen Präsidenten ausgedrückt haben: "Es ist mir eine große Ehre. Sie sind mein Held."

Zuvor hatte Stiller die Kiewer Vorstadt Irpin besucht, die zu großen Teilen als zerstört gilt. In Irpin fanden zu Beginn des russischen Angriffskrieges schwere Kämpfe statt. "Was Sie in Irpin gesehen haben, ist wirklich schrecklich. Aber es ist noch schlimmer, wenn man sich vorstellt, was in den Siedlungen im Osten passiert, die immer noch vorübergehend besetzt sind", erklärte der ukrainische Präsident seinem Gast.